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تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى»

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تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى» تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى»

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أيدت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال المتهميْنِ حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن»، في اتهامهما بتشكيل عصابي للإتجار في قطع أثرية منهوبة واختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

كانت المحكمة الجلسة السابقة أجلت نظر التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين لعدم حضور المتهمين من محبسهما.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

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