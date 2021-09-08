طلاب جامعات حلوان وزويل والصينية يفوزون بجوائز أكاديمية البحث العلمي لنوادي ريادة الأعمال

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أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن 3 مشروعات فائزة من جامعة حلوان، وجامعة زويل، والجامعة المصرية الصينية، ضمن المبادرة القومية لإنشاء نوادى ريادة الأعمال بالجامعات، وهي المشروعات المشاركة في مسابقة المعهد المصرفى ونوادى ريادة الأعمال التي تم الإعلان عنها في يناير 2021، ضمن برتوكول التعاون المشترك الموقع في نوفمبر 2020 بين أكاديمية البحث العلمي والمعهد المصرفى المصري، والذى يهدف إلى نشر الوعى عن التكنولوجيا المالية، تنفيذاً لمبادرة البنك المركزى المصرى والتى تهدف إلى نشر الوعي عن مفهوم التكنولوجيا المالية عن طريق إدراج مهام إعداد مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد العلمية والعملية لطلبة الجامعات وخاصةً في التخصصات المالية والتكنولوجية، وهندسة الحاسب الآلي وحاسبات ومعلومات إدارة الأعمال (قسمي رياده الأعمال والابتكار).

وفي بيان صادر عن الأكاديمية؛ أوضح الدكتور محمود صقر أن الهدف من نوادي ريادة الأعمال هو توفير قناة يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، والتواصل مع رواد الأعمال المجتمعيين، ومشاركة الأفكار، والنادي مخصص لتعزيز التفاهم حول الأعمال التجارية الجديدة والصغيرة، من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، ليكون نادي ريادة الأعمال المكون الرابع لأى مكتب نقل تكنولوجيا (تايكو) تابع للأكاديمية في ربوع مصر المختلفة.

وأكد صقر أن رسالة الأكاديمية تكمن في تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط وتقوية التلاحم بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وجهات الإنتاج والخدمات، والعمل على إشراك القاعدة العلمية والتكنولوجية في النقل المؤثر للتكنولوجيات المتقدمة، وتعميق الاتصالات وتنمية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وتنمية الابتكارات الوطنية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار من حماية حقوق الملكية الفكرية، وأضاف سيادته أنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار مثل برنامج دعم مشروعات التخرج، أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، برنامج علماء الجيل القادم، البرنامج التليفزيوني «القاهرة تبتكر»، برنامج الحاضنات التكنولوجيه، معرض القاهرة الدولي للابتكار، رالي القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية، صندوق رعاية الموهوبين والمبتكرين من النشء والشباب، بنك الابتكار المصري، برنامج منح شباب الباحثين الأفارقة، وبرنامج المستقبل الفني.