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أحمد الفيشاوي : تقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي تمثّل لي تحديُا قويًا

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أحمد الفيشاوي : تقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي تمثّل لي تحديُا قويًا أحمد الفيشاوي : تقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي تمثّل لي تحديُا قويًا

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استقبلت دور العرض المصرية والدول العربية فيلم «30 مارس»، الذي يجمع العديد من النجوم لأول مرة في عمل يتناول الهلاوس ومزجها بالواقع، وقال الفنان أحمد الفيشاوي بطل الفيلم: «30 مارس» بالنسبة لي تجربة مختلفة، فتقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي دائمًا ما تمثّل لي تحديُا قويًا أحب أن أخوضه، وأيضًا التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع الشركة المنتجة هو أمر لا يتكرر مرتين، أتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم«.
ويتتبع فيلم «30 مارس» رحلة «علي» الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.
ويجمع فيلم «30 مارس» العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الجهة المنتجة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم 30 مارس
فيلم 30 مارس
فيلم 30 مارس

المصرى اليوم

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