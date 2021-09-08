خالد جلال يمد الراحة للاعبي البنك الأهلي أربعة أيام

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قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل.

وكان فريق البنك الأهلي حصل على راحة سلبية عقب مباراة الزمالك في ختام مباريات الدوري بعد موسم يعد هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصرية، مما جعل خالد جلال المدير الفني للفريق مد فترة الراحة وتعديل برنامج الإعداد مما يتناسب مع موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.