أخبار عاجلة

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) -
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي -
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي -
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021» -
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ -
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر -
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد جلال يمد الراحة للاعبي البنك الأهلي أربعة أيام

Print
خالد جلال يمد الراحة للاعبي البنك الأهلي أربعة أيام خالد جلال يمد الراحة للاعبي البنك الأهلي أربعة أيام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل.

وكان فريق البنك الأهلي حصل على راحة سلبية عقب مباراة في ختام مباريات الدوري بعد موسم يعد هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصرية، مما جعل خالد جلال المدير الفني للفريق مد فترة الراحة وتعديل برنامج الإعداد مما يتناسب مع موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون

مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون

انتظام خماسي الزمالك في مران الفريق

انتظام خماسي الزمالك في مران الفريق

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين