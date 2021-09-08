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منصة "شاهد" تعتذر لـ"السعوديين" بسبب أخطاء مباراة أمام "عمان"

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منصة "شاهد" تعتذر لـ"السعوديين" بسبب أخطاء مباراة المنتخب أمام "عمان" منصة "شاهد" تعتذر لـ"السعوديين" بسبب أخطاء مباراة أمام "عمان"

منصة

اعتذرت منصة "شاهد" في بيان لها مساء الثلاثاء، للجماهير ؛ بسبب بعض الأخطاء التي واجهها المشاهدون، وتسببت في تأخير تفعيل اشتراكاتهم، قبل مباراة السعودي ضد عمان، أمس الثلاثاء، في تصفيات 2022.

وقالت المنصة في بيانها الرسمي عبر "تويتر": "جمهورنا الكروي وعشاق الرياضة.. ندرك تماماً مقدار الحماس الذي سبق مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني، خاصة قُبيل تفعيل البعض لاشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز استقبال GOBX أو شاهد VIP".

وأضافت: "ونأسف للتوتر بسبب بعض حالات التأخير في تفعيل الاشتراكات، علماً بأننا تمكّنّا من تجاوز ذلك قبل بدء مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني دون حدوث أي تأخير فعلي".

وتابع البيان: "نلفت عنايتكم مجدداً إلى أن تفعيل الاشتراك في قنوات SSC على أجهزة استقبال GOBX يتطلب فترة زمنية تصل إلى 24 ساعة من لحظة الاشتراك".

وانتقدت الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تشفير مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم الإعلان عن إذاعتها على قناة SSC المشفرة فقط، كما أبدى عدد آخر استياءه؛ بسبب تأخر تفعيل الاشتراك، وعدم تمكنه من اللحاق بمشاهدة المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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