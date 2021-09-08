قطاع الناشئين بنادي زد يبدأ تجاربه الودية

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بدأ قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي بخوض أولي مبارياتهم الودية في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد.
وحرص علاء نبيل نجم المنتخب الوطني ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، على التواجد ومتابعة المباريات الودية التي أقيمت اليوم بمختلف الفرق الرياضية، وبصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع.
وشهدت مباريات زد الودية اليوم حضور حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، لمتابعة الفرق الرياضية.
وفاز فريق2001 على أكاديمية نجوم مصر برباعية نظيفة، ويتكون الجهاز الفني للفريق من سمير كمون’ مديرا فنيا، واحمد كمال مدربا عاما، محمد عويس مدربا، وعلي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا، وتعادل فريق 2005 أمام فريق العبور بهدفين لكل فريق تحت قيادة تامر حفني وعبدالعال فراج مدربا عاما، وعبدالرحمن محمود السيد مدربا، ووليد إبراهيم مدرب حراس مرمى، وهيثم غازي إداري الفريق. وفاز فريق 2006علي فريق 2005 مينا القمح (الشرقية) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف تحت قيادة محمد عز، ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا.
واكتسح فريق 2007 فريق الشعله بنتيجة 13-3 تحت قيادة أسامة عبدالله، وتامر مرسي مدربا عاما، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق. وفاز فريق 2008 على فريق الشيخ زايد بنتيجة تسعة أهداف نظيفة، تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، وخالد سامي مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.