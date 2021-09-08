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قطاع الناشئين بنادي زد يبدأ تجاربه الودية

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قطاع الناشئين بنادي زد يبدأ تجاربه الودية قطاع الناشئين بنادي زد يبدأ تجاربه الودية

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بدأ قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي بخوض أولي مبارياتهم الودية في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وحرص علاء نبيل نجم الوطني ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، على التواجد ومتابعة المباريات الودية التي أقيمت اليوم بمختلف الفرق الرياضية، وبصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع.

وشهدت مباريات زد الودية اليوم حضور حازم إمام نجم والمنتخب السابق، لمتابعة الفرق الرياضية.

وفاز فريق2001 على أكاديمية نجوم برباعية نظيفة، ويتكون الجهاز الفني للفريق من سمير كمون’ مديرا فنيا، واحمد كمال مدربا عاما، محمد عويس مدربا، وعلي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا، وتعادل فريق 2005 أمام فريق العبور بهدفين لكل فريق تحت قيادة تامر حفني وعبدالعال فراج مدربا عاما، وعبدالرحمن محمود السيد مدربا، ووليد إبراهيم مدرب حراس مرمى، وهيثم غازي إداري الفريق. وفاز فريق 2006علي فريق 2005 مينا القمح (الشرقية) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف تحت قيادة محمد عز، ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا.

واكتسح فريق 2007 فريق الشعله بنتيجة 13-3 تحت قيادة أسامة عبدالله، وتامر مرسي مدربا عاما، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق. وفاز فريق 2008 على فريق الشيخ زايد بنتيجة تسعة أهداف نظيفة، تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، وخالد سامي مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.

المصرى اليوم

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