وزيرة الصحة: تخصيص «خانة» التسجيل لطلاب الجامعات الوافدين من الخارج على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعت وزيرة الصحة والسكان الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقهما الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، نقاط التطعيم بجامعة القاهرة لمتابعة سير عملية تلقي الطلاب والعاملين بالجامعة لقاح فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت النقاط المخصصة لتطعيم الطلاب والعاملين بجامعة القاهرة، حيث اطمأنت على توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لعملية التطعيم، وتوافر كميات من اللقاحات التي تقوم وزارة الصحة والسكان بإمدادها للجامعات المصرية باستمرار، كما تابعت الوزيرة سير تلقي عملية التطعيم داخل النقاط بداية من استقبال الطلاب بمنظومة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاحات للتأكد من تسجيلهم سابقًا أو القيام بالتسجيل لهم أثناء تواجدهم بالجامعة، ثم حصولهم على الموافقة المستنيرة للتطعيم، وأخيرًا تلقي التطعيم من خلال فريق طبي متخصص.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت بإتاحة التسجيل لطلاب الجامعات الوافدين من الخارج بالكليات المختلفة من خلال تخصيص «خانة» على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وإتاحة التسجيل لهم برقم جواز السفر تيسيرًا عليهم.

وتابع «مجاهد» أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الطلاب والعاملين بالجامعة داخل نقاط التطعيم والاستماع إلى تجربتهم في تلقي اللقاح، كما حثتهم على مشاركة ونقل تجربتهم في تلقي اللقاح لزملائهم لتشجيعهم على التطعيم لبدء العام الدراسي الجديد بأمان، موجهة في هذا الصدد بضرورة تخصيص أماكن مجهزة لانتظار الطلاب وتزويدها بأجهزة تتيح للطلاب والعاملين بالجامعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، تيسيرًا عليهم ومنع التزاحم داخل نقاط التطعيم.

يذكر أنه تم تخصيص 17 نقطة تطعيم بجامعة القاهرة موزعة بـ كليات( الهندسة، الطب البشري، الصيدلة، الأسنان، الحقوق، التجارة، الٓاداب، السياسة والاقتصاد، العلوم، دار العلوم، الآثار، التخطيط العمراني، العلاج الطبيعي، رياض الأطفال، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، الطب البيطري).