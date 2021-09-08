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أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا

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أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا

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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث ركز اللقاء على المُشكلات التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبوالغيط شدد على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل الأونروا الخمس صعوبات كبيرة جراء جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

واستمع أبوالغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام «لازاريني» حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، وما تُعانيه من عجزٍ مالي بلغ 100 مليون دولار، فضلاً عما تتعرض له الوكالة من ضغوط سياسية من بعض الجهات.

ونقل المصدر المسؤول عن أبوالغيط تأكيده خلال المقابلة على أهمية الحفاظ على مجالات عمل الوكالة ونشاطها، وإبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض الأممي الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها في عام 1949.

المصرى اليوم

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