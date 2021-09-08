برنامج نجوم العلوم ومنظومة الابتكار في مؤسسة قطر تساهم بالحد من هجرة الأدمغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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شهدت العقود الماضية مغادرة العديد من أفضل العلماء والمخترعين والمهندسين والمصممين والمبتكرين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبلدانهم الأصلية، بحثًا عن فرص أفضل في الغرب. وعلى الرغم من تنوع أسباب "هجرة الأدمغة" في هذا الجزء من العالم، إلا أن العديد من هؤلاء الشباب الموهوبين غادروا بلدانهم بسبب نقص الدعم والموارد فيها. إلا أننا بدأنا الآن نشهد تحسنًا لهذا الوضع.

ولأكثر من عقد من الزمان، أصبحت دولة قطر ملتقىً للعلوم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي الآن موطن للبرنامج التعليمي الترفيهي "نجوم العلوم" من مؤسسة قطر، الذي تستضيفه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ويندرج هذا البرنامج تحت مظلة البرامج عالمية المستوى التي ترعاها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في إطار مهمتها لدعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، بما يعزز القدرة على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر. وباتت الواحة الآن معروفة على نطاق واسع كمركز للابتكار التكنولوجي والهندسي والعلمي.

وتدعم هذه المنظومة الابتكارات "المحلية" لنخبة من ألمع العقول العربية الشابة في المنطقة بهدف وقف موجة هجرة المبتكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممن يسعون خلف الموارد والدعم والإرشاد في الخارج. كما تتيح المنظومة منصة مفيدة للمخترعين، عبر توفير بيئة داعمة يمكن لهم من خلالها تحسين وتطوير اختراعاتهم والحصول على التوجيه والإرشاد اللازم، مما يقود إلى الاحتفاظ بالمواهب الواعدة في المنطقة العربية. كما تعود هذه المنظومة التكنولوجية الرائدة بالنفع على المنطقة ككل، إذ ينشط العديد من خريجي البرنامج المتميزين على المسرح الدولي لاستعراض الابتكار العربي أمام العالم.

وقالت السيدة وضحى الأدغم، مديرة برامج التعليم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: " يساهم نجوم العلوم في رعاية ثقافة ابتكار جديدة في العالم العربي، من خلال تمكين الشباب في جميع أنحاء المنطقة أن يكونوا "طلاب التغيير" وهم أفراد مفعمين بالحماس يفكرون بطريقة مستقبلية خارجة عن المألوف، ذات آفاق واسعة، ورحبة، يسألون ويستكشفون، متمسكون بأهدافهم، ويكرسون أنفسهم للمساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل."

وفي حين يساعد برنامج نجوم العلوم في صياغة مستقبل المنطقة، من خلال الكشف عن إمكانات المبتكرين الشباب في جميع أنحاء المنطقة العربية، تعمل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على دعم أحد الأهداف الرئيسية لمؤسسة قطر، ألا وهو تمكين المخترعين من أصحاب الأفكار المبتكرة.

هذا ويتم تسجيل المشاركين في البرنامج بشكل تلقائي في برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية "أكسيليريت" (XLR8)، حيث يمكنهم مواصلة العمل على مشاريعهم وأفكارهم بدعم من مؤسسة قطر. ويساعد هذا البرنامج الفريد من نوعه رواد الأعمال المبتكرين على إطلاق شركات ناشئة ناجحة، مما يوفر لهم الدعم في طرح اختراعاتهم في السوق ضمن المنطقة، وعلى المستوى الدولي أيضًا.

ومن هؤلاء المخترعين اللامعين، الدكتورة نور مجبور، باحثة سابقة في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، التي دفعها اهتمامها بالدماغ البشري إلى ابتكار عدة مخبرية مصممة لتشخيص مرض باركنسون في مراحله المبكرة من خلال الأجسام المضادة. وقامت بعد تخرجها من برنامج نجوم العلوم بمواصلة تطوير مشروعها الذي أطلقت عليه اسم QABY، ضمن المنظومة التكنولوجية الداعمة التي توفرها دولة قطر، وسجلته رسميًا كعلامة تجارية مع مؤسسة قطر.

ومن خريجي البرنامج المميزين الآخرين، الطبيب البيطري الجزائري الدكتور محمد دومير، الذي ابتكر جهازًا لتشخيص حالات العرج لدى حيوانات سباق الهجن. واستطاعت المنظومة التعاونية التي تعزز التغيير الإيجابي وتشجع على الابتكار والتقدم التكنولوجي من استقطاب الدكتور محمد ليبقى في قطر. واستطاع بدعم وتمويل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من خلال صندوقهم لتطوير المنتجات، من تطوير مشروعه وتأسيس شركته الخاصة "فيتوسيس"، وهو يشغل الآن أيضًا منصب مدير الأبحاث والابتكارات البيطرية في واحة قطر العلوم والتكنولوجيا. وتمكن محمد من خلال دعم وتمويل هذه الحاضنة المبتكرة، من إضافة تطبيقات جديدة لجهازه لتدريب الهجن وتعزيز لياقتها البدنية.

ومن المشاركين في الموسم الحادي عشر لبرنامج نجوم العلوم، تميز القطري عبد الرحمن صالح خميس، الذي عمل على تطوير سجادة صلاة تعليمية ذكية. وتستهدف هذه السجادة صغار السن والذين اعتنقوا الإسلام حديثًا لتعليمهم الطريقة الصحيحة للصلاة. وبعد برنامج نجوم العلوم، أسس عبد الرحمن شركته الخاصة، "ذكاء تكنولوجيز"، المحتضنة حالياً في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بعد حصوله على دعم وتمويل من صندوق تمويل لتطوير المنتجات لإنتاج سجادته الذكية، التي أطلق عليها اسم "سجدة". كما وأكمل حملة تمويل جماعي على منصة "Launchgood" التي أطلقها عمر حامد وهو ايضاً خريج برنامج نجوم العلوم.

وتعد هذه المشاريع بمثابة أمثلة هامة على التعاون الرائع مع المنظومة التكنولوجية في قطر، كما أنها خير دليل على النجاح الذي يستطيع المخترعون العرب تحقيقه إذا ما توفرت لهم الإمكانات اللازمة. وتسلط هذه المشاريع الناجحة الضوء على البيئة الفريدة التي توفرها قطر لدعم الابتكار بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بأكملها ويتجاوزها، من خلال تحويل الأفكار العربية المميزة إلى اختراعات ذات تأثير إيجابي، ليس فقط على المجتمعات المحلية، بل وحتى على الصعيد الدولي.

وهكذا فقد أصبحت الظروف مواتية لا بل مثالية للمبدعين العرب المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق أحلامهم دون الاضطرار إلى مغادرة بلادهم.

ومع عودة برنامج نجوم العلوم إلى شاشات التلفزيون في جميع أنحاء المنطقة بموسمه الثالث عشر في 10 سبتمبر، ستتاح للجماهير الفرصة لمتابعة رحلات الابتكار وريادة الأعمال لمجموعة جديدة من المواهب العربية الشابة. وسيتمكن هؤلاء المخترعون الشباب بمساعدة منظومة الابتكار في مؤسسة قطر، من ضخ أفكارهم والانضمام إلى مجتمع خريجي البرنامج المتميزين من جميع أنحاء المنطقة. سيتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ يوم جمعة وسبت اعتباراً من 10 سبتمبر2021 ولغاية 22 أكتوبر 2021 عبر موقع البرنامج وسبع قنوات فضائية في المنطقة، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث.