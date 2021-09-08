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إطلاق قافلة طبية بقرية دير العذراء في سمالوط بالمنيا ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

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إطلاق قافلة طبية بقرية دير العذراء في سمالوط بالمنيا ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة إطلاق قافلة طبية بقرية دير العذراء في سمالوط بالمنيا ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

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أطلقت مديرية الصحة بالمنيا الأربعاء، قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية دير العذراء بمركز سمالوط لمدة يومين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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