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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين ضد فيروس كورونا المستجد بالجامعات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في توفير اللقاح المطلوب للطلاب وتنفيذ حملة التطعيم.

وأضاف «عبدالغفار» خلال جولته لتفقد منظومة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا بمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان، حيث يأتي ذلك استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة، وبما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعات من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

وشدد «عبدالغفار» على ضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كل الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتبارها شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جدير بالذكر أن العديد من الجامعات المصرية بدأت بالفعل في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، منها جامعات (القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمنيا والمنوفية، والمنصورة).