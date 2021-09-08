الإسكان: إنشاء جهازين لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي وتعديل مسمى «حماية أملاك الهيئة»

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، قرارًا بإنشاء جهازٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو 120 وحتى الكيلو 222 طريق الإسكندرية/مطروح الصحراوي.

وأصدر وزير الإسكان، قرارًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسمى (جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو 222 وحتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح.

كما أصدر الوزير، قرارًا بتعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة ليصبح بمسمى (جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو 34 وحتى الكيلو 94 طريق إسكندرية مطروح الصحراوي.​