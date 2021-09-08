«الإسكان»: طرح 45 محلاً تجاريًا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني بالشيخ زايد

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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الأربعاء، إنه تم طرح 45 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٩م٢: ٨١م٢)، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (٦٠م٢: ١٢٠م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بيع 13 محلاً تجاريًا و7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 28/9/2021، وبيع 16 محلاً تجاريًا و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2/11/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 21/12/2021، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.​