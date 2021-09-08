تحرير 75 محضرا وتنفيذ 48 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت إشراف اللواء محمد الصاوى مساعد مدير امن الاقصر واللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر اشغال، 6 محاضر نظافة عامة، 9 محاضر باعة جائلين، ضبط 4 ميكروفون تسبب ازعاج، 9 محاضر تصالح عدم ارتداء الكمامات، محضر لمقهى يقدم شيشه وضبط 10 شيشة، 27 محضر مضبوطات متنوعة، 48 محضر إزالات ادارية.

وتمت اعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر ونقيب عبدالله سلطان ونقيب د / شريف جمعة والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤلى رفع الاشغالات بمجلس مدينة الاقصر، بمنطقة أسفل كوبري ابوالجود، شارع سوق الصنايع والشوارع الجانبية له، شارع المدينه المنوره والشوارع الجانبية له، منطقة شرق السكة ،شارع الكورنيش، منطقة معدية الأهالي.