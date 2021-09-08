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استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مسيرة بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال آخر 10 نهائيات أقيمت من عام 2012 حتى الموسم الاخير 2021 والذي توج بلقبه الأهلي بعد الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يحتوي على نتائج وأهداف آخر 10 نهائيات اقيمن من البطولة: «مشاهدة ممتعة!.. جميع أهداف آخر نهائيات بدوري أبطال إفريقيا».

وأظهر الفيديو تواجد النادي الأهلي في 6 نهائيات من الـ 10 التي أقيمت خلال العشر سنوات الماضية، حيث توج الأهلي بلقبي البطولة مرتين متتاليتين 2012 بالفوز على الترجي التونسي و2013 على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ثم عاد وظهر مرة أخرى عامي 2017 التي خسرها أمام الوداد المغربي، ثم 2018 خسر للمرة الثانية أمام الترجي التونسي، وسطع بعدها نجم النادي الأهلي بالتتويج باللقب عام 2020 على حساب الزمالك ثم 2021 على حساب كايزر تشيفز.

كما ظهر نادي الزمالك في نهائي عام 2016 والذي خسره أمام صن داونز ثم نهائي 2020 الذي خسره أمام الأهلي.