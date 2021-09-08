الدكتوراه للباحث حمد بن سلمان التركي

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حصل الباحث حمد بن سلمان التركي؛ على درجة الدكتوراه في قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة من المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز.

وتكوّنت لجنة المناقشة من: الدكتور عبدالله المجلي الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية (مقرراً)، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء (مناقشاً) والأستاذ الدكتور محمد البداح الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية.

وكان عنوان الأطروحة "الاختلافات بين منظّري حركة الإخوان المسلمين في القضايا الفكرية المعاصرة".