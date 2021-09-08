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فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:53 مساءً
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:52 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:52 مساءً
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور)
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:46 مساءً
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:46 مساءً
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021»
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
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فيديو اليوم السابع
حريق هائل يلتهم محتويات 12 محل أخشاب فى الشرابية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
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