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فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:53 مساءً
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:52 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:52 مساءً
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور)
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:46 مساءً
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:46 مساءً
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021»
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إسرائيل تعتقل عددا من أقرباء الأسرى الفارين من سجن جلبوع واستمرار عمليات التفتيش
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:03 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 03:20 مساءً
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