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محافظ المنوفية يحيل مسؤولي ملف التصالح ببركة السبع للنيابة العامة

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محافظ المنوفية يحيل مسؤولي ملف التصالح ببركة السبع للنيابة العامة محافظ المنوفية يحيل مسؤولي ملف التصالح ببركة السبع للنيابة العامة

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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مسئولي ملف التصالح بالوحدة المحلية ببركة السبع للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك لاعتمادهم وقبول ملفات تصالح لأحد المواطنين بجنزور رغم ما تحويه من مخالفات.

وتبين بعد فحص ملفات التصالح لمواطن من ناحية منشأة الرافعي بجنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، اختلاف المساحات المثبتة بمحضر المخالفات عن المساحات المثبتة بتقرير السلامة الإنشائية والمساحات المثبتة بتقرير الأمانة الفنية، وكذا خلو الملفات من تقرير مركز معلومات شبكات المرافق الذي يبين أن الموقع داخل نطاق التصالح من عدمه، هذا فضلاً عن اعتماد تقرير اللجنة الفنية بقبول التصالح على تلك الملفات بمعرفة عضو واحد باللجنة رغم ما شابه الملفات من مخالفات جسيمة، جاء ذلك بناءً على مذكرة المستشار الهندسي بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.

المصرى اليوم

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