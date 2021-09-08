محافظ الوادي الجديد يقرر النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي

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إستجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور، قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وذلك لمدة شهر.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من ٢حتي ٣١ أكتوبر ٢٠١٥ ( شهر واحد فقط)، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة فقط، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسى كامل. على أن تكون فترة تلقى الملفات من الخميس ٩ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ .