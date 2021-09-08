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«»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية

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«التموين»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية «»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية

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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير ‏ والتجارة الداخلية، تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إلى 35%، وأشار أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم، وكشف التقرير ‏الوارد إلى الوزير أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الوزير يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.

المصرى اليوم

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