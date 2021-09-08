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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من شركتي الجملة يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إلى 35%، وأشار أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم، وكشف التقرير الوارد إلى الوزير أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية) تضخ يومياً لمنافذ صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة 800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، وعلب الكبريت.
وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير يتابع يومياً ما يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا أن عدد المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.