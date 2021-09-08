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طبيب يكتشف مفاجأة في معدة سجين.. وغموض يلّف القضية

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طبيب يكتشف مفاجأة في معدة سجين.. وغموض يلّف القضية طبيب يكتشف مفاجأة في معدة سجين.. وغموض يلّف القضية

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كشف طبيب في كوسوفو أنه استخرج هاتفا محمولا من معدة سجين أجريت له عملية في عيادة بالعاصمة ببريشتينا.

وكان المريض الذي لم تكشف هويته يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة وقد نقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطب الجهاز الهضمي في المركز الجامعي السريري في العاصمة.

وبحسب ما نقلت «سكاي نيوز» عربية عن وكالة «فرانس برس»، واكتشف الأطباء هاتفا من علامة «نوكيا» التجارية في معدته.

وأخبر إسكندر تيلاكو الطبيب المسؤول عن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية «كان السجين البالغ من العمر 33 عاما قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في استخراجه، من دون شقّ المعدة استنادا إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتجزئة الهاتف إلى ثلاثة أجزاء».

وقال المريض للأطباء إن الهاتف موجود في معدته منذ أربعة أيام، علما أن عملية استخراجه استغرقت أكثر من ساعتين.

وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن، وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة السجين، لكن الطاقم الطبي يرجّح أن يكون الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.

المصرى اليوم

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