رئيس البرلمان يلتقى «باتشيكو» في فيينا

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على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء على دور الإتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار البرلماني العالمي، مؤكداً على أن التواجد البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد، مضيفاً أن مجلس النواب المصري يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يُعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.

من جانبه، أكد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على سعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد البرلماني الدولي.