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تحرير 50 محضرا فب حملات تموينية بالزينية شمال الأقصر

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تحرير 50 محضرا فب حملات تموينية بالزينية شمال الأقصر تحرير 50 محضرا فب حملات تموينية بالزينية شمال الأقصر

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شنت الإدارة التموينية بمركز ومدينة الزينية، عدد من الحملات التفتيشية في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف المرور الدائم على المخابز والمحلات وضبط الاسواق.

واعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية، انه تم التنسبق مع الدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة بالاقصر، على إجراء الحملات التموينية لتحقيق الانضباط بشوارع المركز.

واسفرت الحملات عن تحرير عدد 50 محضر تتضمن 38 محضر للمخابز البلدية وهى 19 محضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٥ محاضر عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل، 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، 7 محاضر عدم نظافة 10 محاضر عدم الإحتفاظ بسجل الزيارات، 3 محاضر نقص في الوزن. كما تم تحرير 12 محضر للمحلات العامة وهي 9 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، 3 محاضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز وعزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة.

المصرى اليوم

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