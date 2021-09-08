جامعة بنها تشارك في إطلاق المنتدى الطبي الأفريقي الأول

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شارك الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في احتفالية الإعلان عن المنتدى الطبي الأفريقي الأول، والتي تنظمها هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول ورؤساء الجامعات وذلك بحديقة قصر القبة.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إنه من المقرر أن يكون معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط، بمثابة ملتقى يجمع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث سيتم اطلاق النسخة الأولى للمنتدى الذي سيتم تنظيمه سنويا في الفترة من 5- 7 يونيو 2022 بمركز المنارة.