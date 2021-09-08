أخبار عاجلة

بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) -
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي -
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي -
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021» -
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ -
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر -
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني -
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان -
رئيس وزراء اليمن يستقبل المبعوث الأمريكي ويؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

جالاتا سراي يتوصل إلى اتفاق لضم محمد النني

Print
جالاتا سراي يتوصل إلى اتفاق لضم محمد النني جالاتا سراي يتوصل إلى اتفاق لضم محمد النني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم الأربعاء عن اقتراب نادي جالاتا سراي التركي، الذي يلعب له مهاجم منتخب مصطفى محمد، من التوصل إلى اتفاق مع نظيره آرسنال الإنجليزي للحصول على توقيع نجم خط وسط الجانرز ومنتخب مصر محمد النني.

ولا يزال موسم الانتقالات الصيفية مفتوحاً في تركيا رغم انتهاء الميركاتو الصيفي في معظم الدول الأوروبية بنهاية الشهر الماضي في 31 أغسطس.

وأوضحت تقارير صحفية تركية إن مسؤولي جالاتا سراي تحدثوا مع إدارة آرسنال لضم اللاعب المصري خاصة في ظل عدم مشاركته في مباريات المدفعجية وعدم اعتماد المدير الفني للفريق الإسباني ميكيل أرتيتا عليه.

كما أوضحت هذه التقارير أن إدارة النادي التركي تواصلت أيضاً مع محمد النني ووكيله ورحب اللاعب بالانتقال لصفوف بطل تركيا.

ووفقاً لما نشرته التقارير التركية فإن الصفقة حالياً متوقفة فقط على موافقة نادي آرسنال على بيع اللاعب بدون مقابل، مع تكفل نادي جالاتا سراي براتب محمد النني وكافة مستحقاته.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

لقوا مصرعهم أثناء العمل.. أهالي ضحايا بيارة سيدي غازي يطالبون بمحاسبة المقصرين

لقوا مصرعهم أثناء العمل.. أهالي ضحايا بيارة سيدي غازي يطالبون بمحاسبة المقصرين