جالاتا سراي يتوصل إلى اتفاق لضم محمد النني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم الأربعاء عن اقتراب نادي جالاتا سراي التركي، الذي يلعب له مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، من التوصل إلى اتفاق مع نظيره آرسنال الإنجليزي للحصول على توقيع نجم خط وسط الجانرز ومنتخب مصر محمد النني.

ولا يزال موسم الانتقالات الصيفية مفتوحاً في تركيا رغم انتهاء الميركاتو الصيفي في معظم الدول الأوروبية بنهاية الشهر الماضي في 31 أغسطس.

وأوضحت تقارير صحفية تركية إن مسؤولي جالاتا سراي تحدثوا مع إدارة آرسنال لضم اللاعب المصري خاصة في ظل عدم مشاركته في مباريات المدفعجية وعدم اعتماد المدير الفني للفريق الإسباني ميكيل أرتيتا عليه.

كما أوضحت هذه التقارير أن إدارة النادي التركي تواصلت أيضاً مع محمد النني ووكيله ورحب اللاعب بالانتقال لصفوف بطل تركيا.

ووفقاً لما نشرته التقارير التركية فإن الصفقة حالياً متوقفة فقط على موافقة نادي آرسنال على بيع اللاعب بدون مقابل، مع تكفل نادي جالاتا سراي براتب محمد النني وكافة مستحقاته.