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دراسة تحسم الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة

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دراسة تحسم الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة دراسة تحسم الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة

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كشفت دراسة حديثة شملت«الشريحة الأكبر في العالم»، جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من المستجد.

وحسبما أورده موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية شملت دراسة قام بها فريق بحثي بجامعة«ييل» بالتعاون مع مسؤولي الصحة المحليين في بنجلادش 600 مدينة، بإجمالي 340 ألف مشارك تمت متابعتهم، بهدف الوقوف على جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووجد الباحثون أن ارتداء الكمامات العادية يمكن أن يمنع انتشار فيروس كورونا بنسبة تسعة في المائة، وأن الكمامات الطبية على وجه الخصوص يمكن أن تقلل العدوى بنسبة 35 في المائة، بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر.

وأوضح فريق الباحثين أن السر وراء أن جدوى ارتداء الكمامة مشروط بشمولية ارتدائها بين الناس؛ لافتين إلى أن نسبة ارتداء الكمامة في القرى والمدن التي خضعت للدراسة لم تتجاوز الـ29 %، مؤكدين أنه في حال كان ارتداء الأقنعة أكثر شمولية بين الناس، فمن المحتمل أن تكون الحماية التي تقدمها الكمامة أكبر بكثير.

وقال جيسون أبالوك، الباحث الرئيسي والاقتصادي في جامعة ييل، لصحيفة واشنطن بوست، «أعتقد أن هذا يجب أن ينهي أي نقاش علمي حول ما إذا كانت الكمامات يمكن أن تكون فعالة في مكافحة كوفيد على مستوى السكان».

ويُعتقد أن الكمامات الطبية هي الأكثر فعالية، حيث تقلل العدوى بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر بنسبة 35 في المائة

المصرى اليوم

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