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انتشال جثة طافية على مياة ترعة الإسماعيلية بالخانكة

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انتشال جثة طافية على مياة ترعة الإسماعيلية بالخانكة انتشال جثة طافية على مياة ترعة الإسماعيلية بالخانكة

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من إنتشال جثة شخص لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وتم نقل الجثة لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة.

انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى وانتشال الجثة وتبين انها للمدعو «ن م م» 47 سنة، مقيم المطرية القاهرة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

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