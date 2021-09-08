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بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور)
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:46 مساءً
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:46 مساءً
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021»
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
رئيس وزراء اليمن يستقبل المبعوث الأمريكي ويؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غربي مكسيكو سيتي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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