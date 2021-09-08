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صورها أفلام جنسية وهددها بها ..المشدد 15عاما لسباك قتل عشيق شقيقته فى الساحل

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صورها أفلام جنسية وهددها بها ..المشدد 15عاما لسباك قتل عشيق شقيقته فى الساحل صورها أفلام جنسية وهددها بها ..المشدد 15عاما لسباك قتل عشيق شقيقته فى الساحل
قضت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة فى العباسية،بمعاقبة سباك بالسجن المشدد 15عاما فى اتهامه بقتل عشيق شقيقته فى الساحل .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات ،لانه فى يوم 6يناير 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل ،قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق اصرار او ترصد ، على اثر مشاداة بينهما فاستل سلاح أبيض "سكينا " وطعنه ٣ طعنات وكانت الطعن الأولى فى عنقه ،إضافة الى طعنتن البطن قاصدة من ذلك قتله فاحدث الإصابات التى أودت بحياته .
وقالت الشاهدة الأولى منى عنتر بائعة بان حال مروره بالطريق العام أبصرت المجنى عليه غارقا بدمائه ممسكه بصراحه فابصرت عدة إصابات بجده وقام المارة بمساعدتك وتم نقله المستشفى .

وكشفت تحريات النقيب محمد مصطفى معاون مباحث الساحل ان تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم قد توجه للمجنى عليه فحدثت مشادة كلامية لكون الأخير ساومة على الزواج من شقيقته إضافة الى انه يحوز ذاكرة إلكترونية تحوى مقاطع فيلمة وصور فاضحة خاصة بشقيقة المتهم عارية الجسد فاستل سلاح أبيض "سكينا"مسددا له طعنه بالعنف وطعنتين بالبطن قاصدا من ذلك ازهاق روحه المجنى عليه

وثبت بتقرير الطب الشرعى ان الإصابات الموصوفة للمجنى عليه بيسار الدقن والحنجرة والبطن هى إصابات فى الاصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بسطح جسم او اجسام صلبه حادة اى كان نوعهاكما ثبت بالتقارير الطبية وجود تسمم فى الدم و صديد بالتجويف البطنى وصديد بالرئتين

المصرى اليوم

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