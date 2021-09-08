مزارع يربط شقيقته بالسلاسل الحديدية 20 سنة في قنا.. التفاصيل الكاملة

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط شاب كبل شقيقته بالسلاسل الحديدية 20 عاما في قنا.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أفاد بأن شقيقته مطلقة منذ حوالى عشرون عاماً وطليقها يعمل خارج البلاد ولهما إبنتين إحدهما متزوجة والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج وأنها تعانى من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عاما.

أضاف المتهم أنه قام بحجزها في مصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتى أسيوط وسوهاج كان أخرها منذ 5 أعوام، وخشية قيامها بإيذاء نفسها قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد وأضاف بأنه يلجأ أحياناً لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة.

جاء ذلك بعد تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أخ بتكبيل شقيقته بالسلاسل منذ عشرون عاماً في قنا ومطالبات بالتدخل.