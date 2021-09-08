أخبار عاجلة

بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) -
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي -
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي -
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021» -
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ -
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر -
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني -
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان -
رئيس وزراء اليمن يستقبل المبعوث الأمريكي ويؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مزارع يربط شقيقته بالسلاسل الحديدية 20 سنة في قنا.. التفاصيل الكاملة

Print
مزارع يربط شقيقته بالسلاسل الحديدية 20 سنة في قنا.. التفاصيل الكاملة مزارع يربط شقيقته بالسلاسل الحديدية 20 سنة في قنا.. التفاصيل الكاملة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شاب كبل شقيقته بالسلاسل الحديدية 20 عاما في قنا.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أفاد بأن شقيقته مطلقة منذ حوالى عشرون عاماً وطليقها يعمل خارج البلاد ولهما إبنتين إحدهما متزوجة والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج وأنها تعانى من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عاما.

أضاف المتهم أنه قام بحجزها في مصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتى أسيوط وسوهاج كان أخرها منذ 5 أعوام، وخشية قيامها بإيذاء نفسها قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد وأضاف بأنه يلجأ أحياناً لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة.

جاء ذلك بعد تداول منشور على أحد المواقع يتضمن قيام أخ بتكبيل شقيقته بالسلاسل منذ عشرون عاماً في قنا ومطالبات بالتدخل.

المصرى اليوم