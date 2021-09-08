ضبط مطبعة لبيع وتداول الكتب الخارجية بدون تصريح

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط المسؤول عن مطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه ببيع وتداول الكتب الخارجية بدون تصريح من الجهات المختصة، وطبع ونسخ الكتب الدراسية الغير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المطبعة على 20 ألف كتاب خاص بالمراحل التعليمية المختلفة، و10 آلاف كتاب خارجي لإحدى المراحل التعليمية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر بتصرفه في المضبوطات بالبيع لصاحب مكتبة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وعثر بداخل المكتبة على 1500 كتاب خارجي خاص بمراحل التعليم المختلفة بدون تصريح من الجهات المختصة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط، أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.