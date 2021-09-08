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أمانة المنطقة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة المنطقة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة المنطقة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد 1486 جولة رقابية في المراكز التجارية والأسواق ومنافذ البيع

أمانة المنطقة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1486 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ أسفرت عن ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى ثماني بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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