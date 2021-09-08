عمالة تُحَوّل سكنها لمكان تحضير "التميس" لمطعم شهير بجدة.. الأمانة تضبطها

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إثر حملة دهم ميدانية استهدفت متابعة مكافحة الظواهر السلبية.. بيئة متسخة ومخالفة

أغلقت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، سكنًا للعمالة حوّلوه لتحضير التميس قبل نقله لأحد المطاعم بحي البغدادية؛ وذلك إثر حملة دهم ميدانية مكثفة، استهدفت متابعة مكافحة الظواهر السلبية في الأسواق والمواقع المخالفة، والتشوه البصري بحي "البغدادية".

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الفِرَق الرقابية تَمكّنت من ضبط سكن للعمالة تابع لأحد المطاعم الشهيرة، يُستخدم لتخزين المواد الغذائية؛ وذلك خلال جولة نفّذها مراقبو الأمانة على المطاعم وأفران التميس والمخابز بالنطاق؛ مشيرًا إلى مصادرة (140) لترًا من الزيوت التي جرى ضبطها في الموقع، وسط بيئة متسخة ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية.. وعلى الفور تم إغلاق الموقع المخالف، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود لحصر التجاوزات، من خلال الجولات الرقابية المجدولة ضمن إطار مكافحة المخالفات البلدية وتحسين المشهد الحضري.