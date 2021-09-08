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ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

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ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 5520 فلتر سيارة أنواع مختلفة، و5100 جوان فلتر وكبايات فلتر وقواعد فلتر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و20940 استيكر مدون عليها ماركات مختلفة، و6030 كرتونة فارغة بحوزة صاحب مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لإدارته المخزن بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وأضافت التحريات قيام صاحب المخزن بتغيير بلد المنشأ للفلاتر التي يقوم باستيرادها من إحدى الدول الخاصة بالمعدات الثقيلة، وتدوينها باسم دول أخرى، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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