تنسيق 2021 .. بدء مرحلة تقليل الاغتراب ومستنفدي الرغبات (الراوبط)

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بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في تسجيل رغبات طلاب مرحلة تقليل الإغتراب وكذلك تسجيل الرغبات للطلاب مستنفدي الرغبات الذي اختاروا كليات بلغت الحدود الدنيا لها أعلي من مجاميعهم في الثانوية العامة، وذلك لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من الثانوية العامة 2021.

يستطيع طلاب المرحلتين الأولي والثانية الراغبين في التحويلات ضمن مرحلة تقليل الإغتراب تسجيل الرغبات من خلال رابط تقليل الاغتراب.

رابط تسجيل رغبات الطلاب مستنفذي الرغبات 2021

يستطيع الطلاب مستنفدي الرغبات الدخول على موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية وتسجيل الرغبات: التسجيل مفتوح للطلاب المستنفدين.

وقال السيد عطا إن عدد الطلاب الذين استنفذوا الرغبات نحو 6 آلاف و555 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب الذين تقاعسوا عن التقديم يبلغ عددهم ألفين و173 طالبًا وطالبة.

وأعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الأولي مع نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، عبر رابط :ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والأولي.

ويمكن معرفة نتائج الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد لطلاب المرحلتين الأولي والثانية عير موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال رابط الحد الأدني للقبول في كل كليات المرحلة الثانية.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الذين خاضوا اختبارات معرفة النتيجة عبر رابط نتيجة اختبار القدرات.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الذين لم يتقدموا للتنسيق أو مستنفدي الرغبات أو طلاب تقليل الاغتراب معرفة قواعد التنسيق 2021، من خلال 4 أدلة، هي دليل القبول بالكليات والمعاهد- دليل القبول بالمعاهد الخاصة- دليل اختبارات القدرات- دليل اختبارات القدرات على موقع الأعلي للجامعات.

يستطيع الطلاب أوائل الثانوية العامة الدخول على موقع تنسيق 2021 حيث توجد أسماء أكثر من 1600 طالب وطالبة من أوائل الثانوية بجميع الشعب ويمكن رؤية الأسماء مباشرة من خلال رابط أوائل الثانوية العامة علمي علوم وعلوم رياضة وأدبي.

ويستطيع الطلاب معرفة الحدود الدنيا للكليات والمعاهد للشعبة الأدبية 2020 وأيضًا الشعبة العلمية 2020، وكذلك باقي الحدود الدنيا الأرشيفية عن السنوات من عام 2011 حتى 2020.

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة معرفة قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة الشاغرة للشعبة العلمية وأيضًا معرفة جميع كليات ومعاهد المرحلة الثالثة المتاحة للشعبة الأدبية.

موعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب

بدأت مرحلة تقليل الاغتراب أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة صباح يوم الأربعاء 8-9-2021 للمرحلتين الأولى والثانية، وتستمر لمدة 5 أيام حتى 12 سبتمبر 2021، وذلك للطلاب الذين تم ترشيحهم في كليات تبعد عن مناطق سكنهم الجغرافية، وتستهدف لمّ شمل الأسرة، ويكون التحويلات في حدود نسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية، وفقا قرار المجلس الأعلى للجامعات، والأولوية للمجموع الأعلي للطلاب.

وأشار السيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، إن تحويلات تقليل الاغتراب لتوفير النفقات على الأسر، وتهدف إلى عودة الطلاب مرة أخرى أماكن سكنهم الجغرافية وليست تنسيقًا جديدًا.

وأشار إلى أن مكتب التنسيق ملتزم بالقواعد المنظمة، سواء كانت التحويلات لكليات مناظرة أو غير مناظرة، ولابد أن يكون التحويل إلى المنطقة الجغرافية الأولى، وأن يكون حاصلا على الحد الأدنى من درجات القطاع في التحويل المناظر، والحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها في حالة التحويل غير المناظر.

وأشار مشرق مكتب التنسيق إلى أن جميع التحويلات تتم فقط من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ولا توجد أي تحويلات ورقية، ويشرط أيضًا استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبارات القدرات، وتكون المفاضلة على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب

وقال السيد عطا إنه سيتم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب خلال ٧٢ ساعة من إغلاق باب التسجيل، وأن نتائج التنسيق للمرحلتين الأولي والثانية ستصبح نهائية بعد إعلان نتيجة التحويلات

وبلغ عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 إلى 243 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية 186 ألفًا و618 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 2021 في الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طلاب وطالبة.

كان الحد الأدني للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية علوم ورياضة 254.5 درجة، بنسبة 60.075، والحد الأدني للشعبة الأدبية 238 درجة، بنسبة 58.05%، وتم غلق رابط التنسيق في المرحلة الثانية في السابعة السابعة من مساء الأحد 5-9-2021، والذى استمر 6 أيام.

وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، بينهم 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة من طلاب علمي علوم، و16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة من طلاب علمي رياضة، و79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، من طلاب الأدبي.

وكانت المرحلة الأولي من تنسيق 2021 شعبة العلوم- علمي علوم: 362.5 درجة بنسبة 88.04%، والشعبة الهندسية- علمي رياضة / شعبة الرياضيات: 328 درجة بنسبة 80%، والشعبة الأدبية – أدبي: 269.5 درجة بنسبة 65%.