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«البيئة» تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول لتحسين الأداء البيئى

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«البيئة» تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول لتحسين الأداء البيئى «البيئة» تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول لتحسين الأداء البيئى

قامت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى بتنفيذ دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان «دور التفتيش البيئى في تحسين الأداء البيئى» للتعريف بدور وزارة البيئة الرقابى والذى يهدف إلى معاونة المنشآت على تحسين أدائها البيئى والتعريف بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات الواردة به.

تناولت الدورة التدريبية تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذي يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة، وسجل المواد والمخلفات الخطرة الذي يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تناولت الدورة إجراءات التفتيش التي يقوم الوزارة بإتخاذها للوقوف على مدي التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحتة التنفيذية وتعديلاته.

وقد أشاد المتدربين بقيام وزارة البيئة بتنفيذ تلك الدورة وقيمة المعلومات المتعلقة بكيفية تحسين الأداء البيئى بالتطبيق على مجال البترول .

المصرى اليوم

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