محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف

اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مختلف مشروعات الرصف بشتى مدن ومراكز وقرى المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ بها، ورصد المعوقات ـ إن وجدت ـ والعمل على وضع الحلول السريعة والمناسبة لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس طارق يوسف الجزار رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بني سويف، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالهيئة، والاستاذ حسين رجب مدير التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، وروؤساء مجالس المدن، ومسئولي التخطيط بمجالس المدن.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بشتى أنحاء المحافظة ونسب التنفيذ، والتداخلات بين القطاعات وكيفية حلها، ومناقشة المعوقات ووضع أفضل الحلول لها، ومراجعة خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، فضلاً عن مشروعات مديرية الطرق بالفيوم، بجانب رصد المستجدات الهندسية خلال عمليات الرصف.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أشار إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الرصف، مع التنسيق بين مختلف القطاعات من خلال المحاضر التنسيقية، حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع أخر، والالتزام بالمواصفات والمقاييس الهندسية والفنية اللازمة بإشراف من اللجان المتخصصة، والعمل على دخول الطرق الخدمة بكامل كفاءتها لتيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على روؤساء المجالس برصد أية ملاحظات أو تداخلات بالطرق خلال عمليات الرصف حفاظاً على المال العام، كما وجه مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة كافة الإعلانات بنطاق الطرق التي تقع تحت إدارتهم، واستغلال أماكن الإعلانات لتحقيق أقصى استفادة منها وخاصة بالجزيرة الوسطى للطريق الدائري، مشدداً على مراجعة البرتوكول المبرم بين المحافظة والهيئة في هذا الشأن.
وتابع المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الرصف من قبل مهندسي الهيئة العامة للطرق والكباري، التي شملت الطرق والشوارع والميادين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه باستكمال أعمال الأرصفة بواسطة البلدورات الجاهزة عقب الانتهاء من أعمال رصف الطرق للحفاظ على الشكل الجمالي.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطرق بإعداد تقرير تفصيلي بشأن طريق سنورس / جبلة، خاصة بمنطقة إنهيارات الحوائط الساندة لمعرفة سببب تلك الانهيارات حفاظاً على البنية الأساسية للطريق، فضلاً عن مراجعة بعض الأعمال بطريق سجن دمو بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق ومجلس مدينة الفيوم والري، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال طريق محور دار الرماد، والتنسيق بين مجلس المدينة والجهة المنفذة لإزالة أي عوائق قد تؤدى إلى تأخر الأعمال به، فضلاً عن أعمال مراجعة العدايات ومناطق التباطؤ والتسارع بالطريق الربع دائري بأبشواي.
كما تم استعراض عدد من الطرق المزمع رصفها للربط بين مراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمراكز التي لم تنضم بالمبادرة خلال المرحلة الحالية، لتنفيذ أعمال الرصف بشكل متكامل داخل مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووجه محافظ الفيوم مسئولي مديرية الطرق بالتنسيق مع مسئولي هيئة الطرق ومجالس المدن ومسئولي شركات المرافق، بمراجعة تلك الطرق على أرض الواقع قبل الشروع برصفها، وإعداد محضر تنسيقي لكل طريق على حدة، منعاً لتعارض رصفها مع أعمال أخرى خاصة بالبنية التحتية الأساسية، من غاز ومياه شرب وصرف صحى وأعمال شركة الاتصالات وغيرها.