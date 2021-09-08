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فى البساتين..مات اثناء التنقيب عن الأثار وابن عمه حرق ملابسه ومتعلقاته لإخفاء الجريمة

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فى البساتين..مات اثناء التنقيب عن الأثار وابن عمه حرق ملابسه ومتعلقاته لإخفاء الجريمة فى البساتين..مات اثناء التنقيب عن الأثار وابن عمه حرق ملابسه ومتعلقاته لإخفاء الجريمة

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كشفت وزراة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بغياب شقيقه ،عقب خروجه من مسكنه وغلق هاتفه المحمول ، وبسؤال خطيبة المتغيب ،قررت بأنها تواصلت مع المتغيب هاتفياً بتاريخ غيابه وأخبرها بتوجهه لمقابله أحد معارفه أمكن تحديده وتبين أنه (صاحب مصنع كائن بمحافظة الشرقية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الأخير يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالمصنع ملكه بالإشتراك مع المتغيب ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبمواجهته أقر بقيامه والمتغيب بالتنقيب عن الآثار داخل المصنع ملكه منذ عام بالإشتراك مع نجل عم المتغيب ، وأثناء قيام المتغيب بأعمال التنقيب داخل الحفرة والتى يبلغ عمقها 14 متر تقريباً إنهارت عليه فقام بإضرام النيران بملابسه وإلقائها وجميع متعلقاته داخل الحفرة وتمكن من ردم الحفرة على المتغيب خشية ضبطه وتعرضه للمسائلة القانونية بعلم نجل عمه بالواقعة.

أمكن ضبط نجل عم المتوفى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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