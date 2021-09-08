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حملة أمنية تضبط 28 متهمًا بالاتجار وتعاطي المخدرات في القليوبية

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حملة أمنية تضبط 28 متهمًا بالاتجار وتعاطي المخدرات في القليوبية حملة أمنية تضبط 28 متهمًا بالاتجار وتعاطي المخدرات في القليوبية

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وجه قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها ضبط 26 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 28 متهمًا، لـ6 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة عدد من المتهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7236 حكم قضائي متنوع.

المصرى اليوم

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