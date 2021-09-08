ضبط عاطلين بحوزتهما اسلحة وذخيرة ومخدرات بالسلام

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تمكن ضباط قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما ، مستقلان سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر البودر- زجاجة بلاستيكية بداخلها مادة الإسيتون المستخدمة فى تصنيع مادة الإستروكس المخدرة- ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.