أخبار عاجلة

عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر -
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة -
نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري" -
"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا -
بوتين يدخل العزل بسبب إصابات بكورونا بمحيطه -
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟ -
دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"

Print
الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية" الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"
لتكريم خرّيجي البرنامج وعقد لقاء لهم مع المنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم

الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى

نظّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج المدن الطبية في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخُبر، ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، ومع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوّقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وبهذه المناسبة؛ أكّد اللواء سليمان الداود؛ أنّ الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة

نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري"

نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري"

"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا