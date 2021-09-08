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الملحقية الثقافية في كوالالمبور تدعو الطلبة لإرسال بياناتهم لتلقي اللقاح

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الملحقية الثقافية في كوالالمبور تدعو الطلبة لإرسال بياناتهم لتلقي اللقاح الملحقية الثقافية في كوالالمبور تدعو الطلبة لإرسال بياناتهم لتلقي اللقاح
حددت المعلومات الشخصية المطلوب إرسالها عبر بريدها الإلكتروني

الملحقية الثقافية في كوالالمبور تدعو الطلبة لإرسال بياناتهم لتلقي اللقاح

دعت الملحقية الثقافية في كوالالمبور بماليزيا الطلبة ممن لم يحصلوا على موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في ماليزيا، إلى إرسال المعلومات الشخصية على البريد الإلكتروني للملحقية.

وقالت الملحقية: إن المطلوب هو الاسم بالإنجليزية، ورقم الجواز، ورقم Mysejahtera، وصفحة البروفايل في Mysejahtera، وصفحة لقاح كوفيد في Mysejahtera، والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

ووعدت الملحقية الثقافية بتنسيق المواعيد للطلبة؛ حتى يتمكنوا من الحصول على اللقاحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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