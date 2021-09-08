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عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري"
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
بوتين يدخل العزل بسبب إصابات بكورونا بمحيطه
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:19 مساءً
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:13 مساءً
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تشكيلة حكومة طالبان .. و ردود فعل دولية بعد إعلانه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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