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«التضامن» تعلن بدء صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية الشهر الجاري

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«التضامن» تعلن بدء صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية الشهر الجاري «التضامن» تعلن بدء صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية الشهر الجاري

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أعلنت الدكتورة، نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى موعد صرف مستحقات صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية.

وقالت القباج، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية، خلال الشهر الجارىً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالقتاح السيسى رئيس الجمهورية إذ يولى الرئيس اهتماما كبيرا لرعاية هؤلاء الاسر لصرف هذه المستحقات وسيتم بدء الصرف اعتبارا من غدا الخميس مع تيسير كافة الإجراءات لتسهيل عمليات الصرف.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقى وزيرة التضامن، وتحدثت في اللقاء عن صرف التعويض المادي لأسر الشهداء والمصابين مؤكده تصديق رئيس الجمهورية على صرف التعويض المادي الواجب للمستفيدين من قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 بخصوص تحديد للمصابين وأسر الشهداء من وقوع العمليات الحربية.

المصرى اليوم

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