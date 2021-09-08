الطيران السعودي.. إرشادات واشتراطات مهمة قبل السفر من وإلى المملكة

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نشرت هيئة الطيران السعودي عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إرشادات مهمة للمواطنين قبل السفر، تتضمن جميع متطلبات السفر الخاصة بالبلدان المختلفة، والتي يسمح السفر بها من وإلى المملكة في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت هيئة الطيران السعودي في نقاط هذه الإرشادات، كما يلي:

_ يتوجب على الضيوف المسافرين من المطارات السعودية إبراز تطبيق توكلنا الذي يظهر الحالة الصحية حيث سيكون ذلك شرطا لدخول المطارات ولإصدار بطاقات صعود الطائرة والتصعيد على الطائرة بحسب أنظمة ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.

_ يجب على الضيوف التحقق من أهليتهم للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح أو الأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر. وتخضع الشروط والإجراءات للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

_ يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.

_يجب على الضيوف الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR والتي تتطابق بياناتها مع وثائق السفر من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

_يُسمح بنقل المواطنين السعوديين على الرحلات الدولية إلى الدول المسموح السفر لها بشرط أخذ الجرعات الكاملة من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

يستثنى الفئات التالية من الضيوف:

_ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (12) اثني عشر عاماً بشرط حصولهم على بوليصة تأمين صحي سارية المفعول معتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما) لتغطية مخاطر COVID-19.

_الأفراد الذين تعافوا من فايروس كورونا منذ مدة لا تتجاوز (6) أشهر.

_ الأفراد الذين تعافوا من فيروس كورونا وتلقوا جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

_ الأفراد الذين تظهر حالتهم في توكلنا معفاة من لقاح COVID-19، يجب أن يعاملوا على قدم المساواة مع أولئك الذين تظهر حالتهم في توكلنا على أنهم محصن.

_ تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، أثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، الهند، فيتنام، جمهورية إندونيسيا)، وأي دولة أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كوفيد – 19 بها .

_ يُسمح بنقل المواطنين السعوديين على الرحلات الدولية إلى الدول المسموح السفر لها بشرط أخذ الجرعات الكاملة من اللقاحات المعتمدة في المملكة. يستثنى الفئات التالية من الضيوف:

_ إعتباراً من 1 سبتمبر 2021 م سيكون التحصين الكامل إلزامياً لإستخدام النقل الجوي داخل المملكة ( الرحلات الداخلية ).حيث يجب أن يظهر وضع الضيف بتطبيق توكلنا ( محصن أكمل جرعات لقاح كورونا – 19 )، يستثنى من ذلك الضيوف الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً أو الذين حالتهم بتطبيق توكلنا ( معفي لأسباب طبية ).

_ يسمح بدخول غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات سياحية إلى المملكة خلال جائحة فايروس كورونا في حال إستكمالهم تلقي إحدى اللقاحات المعتمدة لفايروس كورونا ( كوفيد-19 ) من وزارة الصحة السعودية مع التسجيل بنجاح بمنصة القدوم من خلال الرابط من هنا .

_ تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فايروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، ولن يسمح للضيوف الذين لا يحملون شهادة فحص سلبية من صعود الطائرة.

_ تم مؤقتاً تعليق السفر بالهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

_ يجب على جميع الضيوف الواصلين بما فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وأفراد عائلاتهم (ما عدا المواطنين السعوديين والأطفال تحت عمر 8 سنوات) تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فايروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، ولن يسمح للضيوف الذين لا يحملون شهادة فحص سلبية من صعود الطائرة.

_ يجب على جميع الضيوف الواصلين باستثناء الركاب الذين تقل أعمارهم عن (8) سنوات الخضوع لفحصين (PCR)، الأول خلال (24) ساعة من الوصول والثاني في اليوم السابع من الوصول. إذا كانت النتيجة سلبية، سيُسمح على ضوئها للضيوف بمغادرة الحجر الصحي في اليوم الثامن.

_ يتطلب من جميع الضيوف المسافرين الراغبين بزيارة المملكة (بإستثناء المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي) وجود تأمين طبي يغطي علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد شاملاً تكاليف العلاج في العيادات الخارجية والطوارئ والمستشفيات، وشاملاً الحجر الصحي المؤسسي لفترة تصل إلى 14 يوماً في حال عدم الحاجة إلى التنويم بالمستشفى.

_ يتطلب من جميع المسافرين القادمين إبراز شهادة تثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بأحد اللقاحات التالية:

- جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك

- جرعتين من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا

- جرعتين من لقاح موديرنا

- جرعة واحدة من لقاح جونسون

_يشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلد المسافرين القادمين، وألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة ) والمغادرة إلى المملكة عن 14يوماً، يتطلب من جميع المسافرين القادمين حمل شهادات اللقاح بصحبتهم في جميع الأوقات أثناء تواجدهم في المملكة ( أو إثبات الحالة الصحية بواسطة التطبيقات والبرامج المعتمدة بالمملكة) .عدم الالتزام بهذا الاشتراطات يجعل المسافر عرضة للتبعات القانونية بالإضافة إلى المنع من الدخول إلى المملكة.

_ يمكن قبول الضيوف المسافرين ممن أكملوا تلقي جرعتين من اللقاحات التالية:

ساينوفارم

ساينوفاك

وبشرط أن يكون الضيف المسافر قد تلقى جرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة والموضحة أعلاه بالفقرة السابقة.

الطيران السعودي.. رابط الحصول على التطعيمات

يمكن للمواطنين السعوديين وغير السعوديين (حاملي الإقامة للمقيمين) الموجودين حاليًا خارج المملكة العربية السعودية وحصلوا على أحد التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية التسجيل عبر الرابط من هنا، من أجل الحصول على الموافقة على شهادات التطعيم وتحديث حالة التحصين الخاصة بهم.

_ يجب على المسافرين المحصنين وغير المحصنين ( من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة ) تعبئة وإكمال النموذج الخاص بتسجيل معلومات التحصين قبل القدوم إلى المملكة، من خلال الموقع الإلكتروني التالي المخصص من هنا، لتسجيل بيانات التحصين الخاصة بهم والتي تمكنهم من إستخدام تطبيق توكلنا.

يطبق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين من خارج المملكة لمدة 7 أيام من الدول المسموح القدوم منها وعلى نفقة الضيف المسافر بدءً من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم. في حين تستثنى الفئات الأتية من الحجر الصحي المؤسسي على أن تطبق عليهم الإجراءات الإحترازية المحددة من وزارة الصحة:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن ووالدته، وزوج المواطنة ووالدتها، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من هذه الفئات.

(يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة الحجر بعد نهاية اليوم الخامس مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المحددة من وزارة الصحة).

- العمالة المنزلية الغير محصنة المرافقة لمقيم محصن.

(يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة الحجر بعد نهاية اليوم الخامس مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المحددة من وزارة الصحة).

- المحصنين (ومرافقيهم من دون سن الثامنة عشر من المواطنين والمقيمين وزوجات المقيمين ومن هم دون )18( سنة من أبناء المقيمين الغير مرافقين لذويهم، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR)لهم في نهاية مدة الحجر بعد نهاية اليوم الخامس مع تطبيق الإجراءات الإحترازية التي تحددها وزارة الصحة.(.

(يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة الحجر بعد نهاية اليوم الخامس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة) .

- الوفود الرسمية.

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، الدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين والعمالة المنزلية.

(مع تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي بمنازلهم وبحسب ما تعتمده وزارة الصحة) .

- طواقم الملاحة الجوية.

- من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية وبحسب ما يعتمد من وزارة الصحة.

-الممارسين الصحيين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية وعائلاتهم ومرافقيهم دون سن ال ( 18) يطبق على غير المحصنين منهم الحجر المنزلي لمدة ( 7 ) أيام مع إجراء فحصين (PCR ) خلال ( 24) ساعة من وقت الدخول وبعد نهاية اليوم الخامس .

تنتهي مدة الحجر إبتداءً من اليوم الثامن لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية لإختبار الـ (PCR) الذي تم عمله باليوم السابع من الحجر ومع عدم ظهور أي أعراض على الضيف وقت صدور النتيجة .

_ لا يسري أعلاه على الدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها نتيجة لتفشي فايروس كورونا المستجد فيها بناءً على ما تقرره اللجة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد في المملكة.

إنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: ( الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، أيرلندا، إيطالية، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، فرنسا، اليابان ) مع الالتزام بإجراءات الحجر المؤسسي .

تعليق الدخول إلى المملكة مؤقتاً لجميع الضيوف القادمين من إحدى هذه الدول (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، تركيا، لبنان، مصر، الهند، أثيوبيا، أفغانستان، فيتنام ) أو الذين مروا بها خلال (14) يوماً قبل دخولهم المملكة،

بإستثناء:

1-المواطنين السعوديين وأسرهم وعمالتهم المرافقة لهم (تطبق عليهم الفقرة رقم 20 )، والدبلوماسيين وعائلاتهم والممارسين الصحيين ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحي وطواقم الملاحة سيسمح لهم بالدخول للمملكة بشرط :

تقديم شهادة فحص(PCR) سلبية قبل المغادرة إلى المملكة تثبت الخلو من الإصابة للضيوف من غير السعوديين اللذين تزيد أعمارهم عن ثمان سنوات وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

2-المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين تلقوا جرعتين من لقاح COVID-19 في المملكة قبل مغادرة المملكة إلى الدول المعلق القدوم منها بدخول المملكة مباشرة. يتعين على الضيوف المعنيين (باستثناء الأطفال دون سن الثامنة) تقديم شهادة PCR بنتيجة سلبية يتم إجراؤها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية والامتثال لجميع الإجراءات الاحترازية والمتطلبات الصحية في المملكة.

تطبق إجراءات الحجر المؤسسي/ المنزلي للضيوف القادمين من الدول المعلق القدوم منها كما يلي :

مواطنين غير المحصنين:

أ. لا يتطلب منهم فحص (PCR) قبل القدوم.

ب. يجب عليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة (7) أيام مع إجراء فحص (PCR) بعد نهاية اليوم الخامس.

المحصنين من المواطنين:

لا ينطبق عليهم أي إجراءات.

المحصنين من غير المواطنين:

أً. يتطلب منهم فحص (PCR) خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة.

ب. لا يطبق عليهم الحجر أو الفحص بعد القدوم.

الممارسين الصحيين وعائلاتهم غير المحصنين ومرافقيهم دون سن ال (18):

أً. يتطلب منهم فحص (PCR) خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة.

ب. القطاعات الحكومية: يجب عليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة (7) أيام مع إجراء فحصين (PCR) خلال (24) ساعة وبعد نهاية اليوم الخامس.

ج. القطـــاع الخــــاص: يجب عليهم الالتزام بالحجر المؤسسي لمدة (7) أيام مع إجراء فحصين (PCR) خلال (24) ساعة وبعد نهاية اليوم الخامس.

غيرالمحصنين من الدبلوماسيين وعائلاتهم :

أً. يتطلب منهم فحص (PCR) خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة.

ب. يجب عليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة (7) أيام مع إجراء فحص (PCR) بعد نهاية اليوم الخامس.

يطبق الحجر المؤسسي على جميع القادمين (بما فيهم المواطنين) من الدول الآتية ( أثيوبيا، فيتنام، أفغانستان )، ويستثنى من ذلك :

الدبلوماسيين وعائلاتهم، طواقم الملاحة، الممارسين الصحيين، من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية وبحسب ما يعتمد من وزارة الصحة.

يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

يجب على الضيوف مراقبة أعراض فايروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

يجب على الضيوف الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي

يجب على الضيوف اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

يُسمح للضيوف الغير السعوديين من أفراد أسرة المواطن السعودي (الزوج أو الزوجة أو الأبناء) أو العمالة المنزلية الخاصة به (السائق أو العاملة المنزلية) بدخول المملكة مباشرة في حالة السفر مع المواطن السعودي ودون الحاجة إلى قضاء مدة لا تقل عن (14)‏ يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل السفر إلى المملكة إلا أنه يتعين عليهم تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فايروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

السماح للمواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بالسفر من/الى المملكة برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين بالخارج وذلك بتقديم إثبات الزواج.

السماح للمواطنين للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات المقيمات خارج المملكة بالسفر إليهن والعودة إلى المملكة وذلك بتقديم إثبات الزواج.