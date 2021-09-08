إغلاق مقهى وتحرير محاضر إشغال لمحال تجارية ومخابز بالمنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من أحياء مدينة المنيا، والمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ووسائل النقل العام، لمتابعة إلتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي،وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

رافق نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وهشام فايز، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وشرطة المرافق، وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة أحياء شمال وجنوب المدينة.

وخلال الجولة تم تحرير عدد 9 محاضر لمواطنين، وسائقي عدد من مركبات النقل العام لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات، وتم توقيع الغرامات الفورية على المخالفين، كما تم غلق وتشميع مقهي لمخالفته تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتقديم شيشة لرواد المقهي، كما تم تحرير 16 محضر إشغال لعدد من المحال التجارية والمقاهي والمخابز.