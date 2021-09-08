طلاب الثانوي يؤدون امتحانات الإنجليزي بالدور الثاني في المنيا

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واصل الأربعاء، طلاب بالثانوي العام في المنيا، أداء امتحانات الدور الثاني للثانوي، بمادة اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي»، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط أمنية، وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من كورونا .

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أدي عدد من طلاب الثانوي العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي»، دون شكاوي. أو رصد مخالفات .

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات .