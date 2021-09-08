أخبار عاجلة

عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر -
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة -
نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري" -
"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا -
بوتين يدخل العزل بسبب إصابات بكورونا بمحيطه -
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟ -
دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب الثانوي يؤدون امتحانات الإنجليزي بالدور الثاني في المنيا

Print
طلاب الثانوي يؤدون امتحانات الإنجليزي بالدور الثاني في المنيا طلاب الثانوي يؤدون امتحانات الإنجليزي بالدور الثاني في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الأربعاء، طلاب بالثانوي العام في المنيا، أداء امتحانات الدور الثاني للثانوي، بمادة اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي»، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط أمنية، وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من كورونا .

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أدي عدد من طلاب الثانوي العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي»، دون شكاوي. أو رصد مخالفات .

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟

بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟

تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي

مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي