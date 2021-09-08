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اعلن الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء عن تراجع معدلات الأمية فى مصر (للأفراد 10 سنوات فأكثر) من 49.9% عام 1986 إلى 25,8% عام 2017، بمقدار 24.1%.واشار الجهاز الي انخفاض الأمية في الحضر عن الريف لتبلغ 17,7%، 32,2% على التوالي في تعداد 2017 مقارنة بمعدلات الأمية في الحضر 35.6% والريف 61.9% تعداد 1986.وقال الجهاز في تقرير له ان معدل الأمية للذكور تراجع من 37.6% عام 1986 إلى 21.1% عام 2017 ، مقابل معدل الأمية للإناث من 62.8% إلى 30.8% لنفس الفترة، وقد يرجع السبب في الانخفاض إلى العادات والتقاليد والمعتقدات في زواج الفتيات وجلوسهم فى المنزل.وسجّلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4%، في حين سجّلت الفئة العمرية (15- 24 سنة) حوالى 7% كأدنى نسبة بين الأميين.

ورصد التقرير الجهود المبذولة للقضاء على الأمية لتصبح مصر خالية من الامية بحلول عام 2030 .

حيث تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمشروع محو الأمية، في إطار خطة الدولة لمحو الأمية لمواطني المحافظات الحدودية خلال 5 سنوات، من بينها محافظة مطروح، والتى سيتم القضاء على الأمية فيها خلال عامين في ظل التكاتف والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومحافظة مطروح والهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ مبادرة مطروح بلا أمية في جميع القرى والنجوع.

واشار التقرير الي ان الهيئة العامة لتعليم الكبار اتجه خلال جائحة كورونا الي إنشاء منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بإستخدام أفضل المعايير الفنية والتعليمية التفاعلية لتتناسب مع الجمهور المستهدف.

تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية في إطار التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس في عام 2021.