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كسر الزجاج.. ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة في القاهرة

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كسر الزجاج.. ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة في القاهرة كسر الزجاج.. ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أثناء توقفها أسفل العقار محل سكن مالكها، بعد قيامه بكسر زجاج السيارة.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج سيارته حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته مفك حديدي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «كسر الزجاج» باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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